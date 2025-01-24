Враг уже фиксируется в центре Великой Новоселки – DeepState
Российские оккупанты публикуют кадры с центральных улиц Великой Новоселки, что в Донецкой области. Аналитики DeepState считают, что битва за населенный пункт подходит к концу.
Источник: DeepState
Дословно: "Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки.
Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент.
Противник имеет успех в продвижении на восточных окраинах, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с тряпками".
Детали: Также оккупанты пробуют давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.
Аналитики отмечают, что ситуация вокруг поселка сложная и можно констатировать, что "битва на Великую Новоселку подходит к концу".
Что предшествовало: В ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается.
Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.
23 января сообщалось, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.
Что стоит знать: В целом условия для обороны стали чрезвычайно сложными, ведь с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении. Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина "горлышка", через которое проходит доставка людей, БК и провизии в Великую Новоселку, составляет около семи километров. Логистика затруднена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно.