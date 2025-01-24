Враг уже фиксируется в центре Великой Новоселки – DeepState

Российские оккупанты публикуют кадры с центральных улиц Великой Новоселки, что в Донецкой области. Аналитики DeepState считают, что битва за населенный пункт подходит к концу.

Источник: DeepState

Дословно: "Противник продолжает зачистку и уже фиксируется в центре Великой Новоселки.

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Враг начинает публиковать кадры из Великой Новоселки, одновременно, манипулируя тем, что они якобы взяли под контроль весь поселок, что не соответствует действительности на данный момент.

Противник имеет успех в продвижении на восточных окраинах, а также занял небольшую часть центральных улиц населенного пункта, где они снимали свои видео с тряпками".

Детали: Также оккупанты пробуют давить с юга и со стороны Временки, применяя огромное количество ресурсов, в частности, пехоты и техники.

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Аналитики отмечают, что ситуация вокруг поселка сложная и можно констатировать, что "битва на Великую Новоселку подходит к концу".

карта deepstatemap 24 января

Что предшествовало: В ночь на 16 января стало известно, что россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается.

Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

23 января сообщалось, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.

Что стоит знать: В целом условия для обороны стали чрезвычайно сложными, ведь с осени 2024-го Великая Новоселка находится в полуокружении. Расстояние между крайними точками украинских позиций на севере на юго-западе, то есть ширина "горлышка", через которое проходит доставка людей, БК и провизии в Великую Новоселку, составляет около семи километров. Логистика затруднена, заехать в населенный пункт на технике уже невозможно.