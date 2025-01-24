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Жумаділов підтвердив, що очолить АОЗ і ДОТ: Я погодився взяти відповідальність у складний час

Євген КізіловП'ятниця, 24 січня 2025, 21:27
Жумаділов підтвердив, що очолить АОЗ і ДОТ: Я погодився взяти відповідальність у складний час
Арсен Жумаділов. Фото: його фейсбук-сторінка

Очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, якого Міноборони обрало ще й на пост голови ДП "Агенція оборонних закупівель" замість Марини Безрукової, заявив, що погоджується очолити друге підприємство "у складний час".

Джерело: Жумаділов у Facebook

Пряма мова: "Це правда. Я погодився взяти на себе відповідальність за закупівлі летальної номенклатури в, м'яко кажучи, складний час.

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Побудувати системну роботу з забезпечення війська - моя єдина мета. Я обіцяю докласти максимум зусиль, щоб виконати це завдання.

При цьому залишаюсь керівником ДОТ.

Далі — робота. Деталі згодом".

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Що передувало: Раніше у п'ятницю міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що відомство не продовжить контракт із главою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою, бо закупівлі зброї "перетворилися на "Амазон".

За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. "Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша — лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат — незадовільний", - прокоментував рішення міністр.

Міноборонизброявійна
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