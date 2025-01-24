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Жумадилов подтвердил, что возглавит АОЗ и ДОТ: Я согласился взять ответственность в сложное время

Евгений КизиловПятница, 24 января 2025, 21:27
Жумадилов подтвердил, что возглавит АОЗ и ДОТ: Я согласился взять ответственность в сложное время
Арсен Жумадилов. Фото: его фейсбук-страница

Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, которого Минобороны избрало еще и на пост главы ГП "Агентство оборонных закупок" вместо Марины Безруковой, заявил, что соглашается возглавить второе предприятие "в сложное время".

Источник: Жумадилов в Facebook

Прямая речь: "Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время.

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Построить системную работу по обеспечению войска – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу.

При этом остаюсь руководителем ГОТ.

Дальше – работа. Детали позже".

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Что предшествовало: Ранее в пятницу министр обороны Рустем Умеров сообщил, что ведомство не продлит контракт с главой Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, потому что закупки оружия "превратились в "Амазон".

По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. "В этом году АОЗ и ГОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу (ГОТ), другое – только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат – неудовлетворительный", - прокомментировал решение министр.

Минобороныоружиевойна
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