Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони

Керівниця Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки, попри рішення міністра оборони України Рустема Умерова про розірвання з нею контракту.

Джерело: Безрукова в коментарі Forbes та "Суспільне"

Деталі: Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ повідомила про продовження контракту з керівницею агентства Безруковою ще на один рік. Втім, того ж дня Міноборони оголосило про розірвання контракту, а також ініціювало зміни в роботі Наглядової ради.

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За словами Безрукової, її призначення та продовження контракту відбулися у повній відповідності до чинного законодавства.

"Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю", – наголосила Безрукова.

Пряма мова Безрукової: "Наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту АОЗ з залученням агенції НАТО і відповідно за результатами цього аудиту мали бути зроблені висновки.

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Щоб оголосити новий конкурс на посаду голови АОЗ після цього, потрібно принаймні кілька місяців.Тож було прийняте рішення продовжити контракт зі мною. 21 січня Наглядова рада його підтримала одноголосно".

Деталі: Безрукова наголосила, що її позиція відповідає законодавству, оскільки Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту. І проєкт рішення надсилався Міністерству оборони.

"Всі документи належним чинам оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", – зазначила Безрукова.

Вона також повідомила, що була шокована оприлюдненою інформацією міністра оборони Рустема Умєрова про непродовження контракту. За словами Безрукової, "виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

Коментуючи ситуацію з призначенням керівником АОЗ керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова, Безрукова розцінює це як тиск на Наглядову раду АОЗ.

"Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства", – каже Безрукова.

Пряма мова: "За день до установчого засідання без консультації з Наглядовою радою чи Агенцією Міноборони змінило новий статут роботи Наглядової ради АОЗ. Серед правок МО – звільнення директора та заступників відбувається за погодженням з міністерством. Наглядова рада АОЗ повідомила, що такі вимоги є неприйнятними та направила лист до Міноборони щодо пропозиції внести зміни до статуту і привести його у відповідність законодавству".

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