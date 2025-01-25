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Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони

Іван Д'яконовСубота, 25 січня 2025, 01:57
Безрукова заявила, що залишається чинною керівницею АОЗ попри рішення Міноборони
Марина Безрукова. Фото: Марина Безрукова / Facebook

Керівниця Агентства оборонних закупівель (АОЗ) Марина Безрукова оголосила, що продовжує виконувати свої обов’язки, попри рішення міністра оборони України Рустема Умерова про розірвання з нею контракту.

Джерело: Безрукова в коментарі Forbes та "Суспільне"

Деталі: Вранці 24 січня Наглядова рада АОЗ повідомила про продовження контракту з керівницею агентства Безруковою ще на один рік. Втім, того ж дня Міноборони оголосило про розірвання контракту, а також ініціювало зміни в роботі Наглядової ради.

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За словами Безрукової, її призначення та продовження контракту відбулися у повній відповідності до чинного законодавства.

"Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю", – наголосила Безрукова.

Пряма мова Безрукової: "Наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту АОЗ з залученням агенції НАТО і відповідно за результатами цього аудиту мали бути зроблені висновки. 

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Щоб оголосити новий конкурс на посаду голови АОЗ після цього, потрібно принаймні кілька місяців.Тож було прийняте рішення продовжити контракт зі мною. 21 січня Наглядова рада його підтримала одноголосно".

Деталі: Безрукова наголосила, що її позиція відповідає законодавству, оскільки Наглядова рада прийняла одноголосне рішення про продовження з нею контракту. І проєкт рішення надсилався Міністерству оборони.

"Всі документи належним чинам оформлено. Тому моя позиція є незмінною: АОЗ функціонує у відповідності до законодавства і до потреб ЗСУ", – зазначила Безрукова.

Вона також повідомила, що була шокована оприлюдненою інформацією міністра оборони Рустема Умєрова про непродовження контракту. За словами Безрукової, "виглядає це як спроба зґвалтувати всі реформи, які були анонсовані й обіцяні суспільству".

Коментуючи ситуацію з призначенням керівником АОЗ керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова, Безрукова розцінює це як тиск на Наглядову раду АОЗ.

"Тобто, насправді це повний юридичний крінж, й те, чого взагалі не мало відбутися, якщо діяти відповідно до законодавства", – каже Безрукова. 

Пряма мова: "За день до установчого засідання без консультації з Наглядовою радою чи Агенцією Міноборони змінило новий статут роботи Наглядової ради АОЗ. Серед правок МО – звільнення директора та заступників відбувається за погодженням з міністерством. Наглядова рада АОЗ повідомила, що такі вимоги є неприйнятними та направила лист до Міноборони щодо пропозиції внести зміни до статуту і привести його у відповідність законодавству".

Передісторія: 

  • За словами Умєрова, директором АОЗ буде призначено Арсена Жумаділова. "Цього року АОЗ і ДОТ мали однакові умови. Одна агенція виконала роботу, інша – лише створювала медійний шум. Розмов про закупівлю озброєння для армії багато, результат – незадовільний", – прокоментував рішення міністр.
  • Очільник ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов заявив, що погоджується очолити АОЗ "у складний час".
  • Безрукова стала очільницею "Агенції оборонних закупівель" у січні 2024 року. У кінці тижня у неї закінчується контракт.
  • У своїй колонці на УП Безрукова, підбиваючи підсумки роботи Агенції у 2024 році, повідомила, що в грудні запрацювала Наглядової ради АОЗ, до якої увійшли незалежні члени Катерина Кузнецова, Лукаш Столярськи, Патрік Аурой, а також представники від держави Тарас Чмут і Юрій Джигир.
  • Виконавча директорка ГО "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк повідомила, що Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні 2024 року планував звільнити Безрукову і призначити на цю посаду нардепку від партії "Голос" Олександру Устінову.

МіноборониУмєров Рустемзброя
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