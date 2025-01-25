Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
Руководитель Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на решение министра обороны Украины Рустема Умерова о расторжении с ней контракта.
Источник: Безрукова в комментарии Forbes и "Суспільне"
Детали: Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ сообщил о продлении контракта с руководителем агентства Безруковой еще на один год. Впрочем, в тот же день Минобороны объявило о расторжении контракта, а также инициировало изменения в работе Наблюдательного совета.
По словам Безруковой, ее назначение и продление контракта состоялись в полном соответствии с действующим законодательством.
"Я избрана руководителем Агентства в соответствии с законной процедурой. Я им остаюсь, не вижу пока, каким образом это можно изменить и юридически, и по своей сути", – отметила Безрукова.
Прямая речь Безруковой: "Наблюдательный совет инициировал проведение независимого аудита АОЗ с привлечением агентства НАТО и соответственно по результатам этого аудита должны быть сделаны выводы.
Чтобы объявить новый конкурс на должность главы АОЗ после этого, нужно по крайней мере несколько месяцев, поэтому было принято решение продлить контракт со мной. 21 января Наблюдательный совет его поддержал единогласно".
Детали: Безрукова отметила, что ее позиция соответствует законодательству, поскольку Наблюдательный совет принял единогласное решение о продлении с ней контракта. И проект решения направлялся Министерству обороны.
"Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция является неизменной: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и потребностями ВСУ", – отметила Безрукова.
Она также сообщила, что была шокирована обнародованной информацией министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта. По словам Безруковой, "выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу".
Комментируя ситуацию с назначением руководителем АОЗ руководителя Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсена Жумадилова, Безрукова расценивает это как давление на Наблюдательный совет АОЗ.
"То есть, на самом деле это полный юридический кринж, и то, чего вообще не должно было произойти, если действовать в соответствии с законодательством", – говорит Безрукова.
Прямая речь: "За день до учредительного заседания без консультации с Наблюдательным советом или Агентством Минобороны изменило новый устав работы Наблюдательного совета АОЗ. Среди правок МО - увольнение директора и заместителей происходит по согласованию с министерством. Наблюдательный совет АОЗ сообщил, что такие требования неприемлемы и направил письмо в Минобороны с предложением внести изменения в устав и привести его в соответствие с законодательством".
Предыстория:
- По словам Умерова, директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. "В этом году АОЗ и ДОТ имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат – неудовлетворительный", – прокомментировал решение министр.
- Глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов заявил, что соглашается возглавить АОЗ "в сложное время".
- Безрукова стала главой "Агентства оборонных закупок" в январе 2024 года. В конце недели у нее заканчивается контракт.
- В своей колонке на УП Безрукова, подводя итоги работы Агентства в 2024 году, сообщила, что в декабре заработал Наблюдательный совет АОЗ, в который вошли независимые члены Екатерина Кузнецова, Лукаш Столярски, Патрик Аурой, а также представители от государства Тарас Чмут и Юрий Джигир.
- Исполнительный директор ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что Министр обороны Украины Рустем Умеров в сентябре 2024 года планировал уволить Безрукову и назначить на эту должность нардепа от партии "Голос" Александру Устинову.