Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны

Руководитель Агентства оборонных закупок (АОЗ) Марина Безрукова объявила, что продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на решение министра обороны Украины Рустема Умерова о расторжении с ней контракта.

Источник: Безрукова в комментарии Forbes и "Суспільне"

Детали: Утром 24 января Наблюдательный совет АОЗ сообщил о продлении контракта с руководителем агентства Безруковой еще на один год. Впрочем, в тот же день Минобороны объявило о расторжении контракта, а также инициировало изменения в работе Наблюдательного совета.

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По словам Безруковой, ее назначение и продление контракта состоялись в полном соответствии с действующим законодательством.

"Я избрана руководителем Агентства в соответствии с законной процедурой. Я им остаюсь, не вижу пока, каким образом это можно изменить и юридически, и по своей сути", – отметила Безрукова.

Прямая речь Безруковой: "Наблюдательный совет инициировал проведение независимого аудита АОЗ с привлечением агентства НАТО и соответственно по результатам этого аудита должны быть сделаны выводы.

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Чтобы объявить новый конкурс на должность главы АОЗ после этого, нужно по крайней мере несколько месяцев, поэтому было принято решение продлить контракт со мной. 21 января Наблюдательный совет его поддержал единогласно".

Детали: Безрукова отметила, что ее позиция соответствует законодательству, поскольку Наблюдательный совет принял единогласное решение о продлении с ней контракта. И проект решения направлялся Министерству обороны.

"Все документы надлежащим образом оформлены. Поэтому моя позиция является неизменной: АОЗ функционирует в соответствии с законодательством и потребностями ВСУ", – отметила Безрукова.

Она также сообщила, что была шокирована обнародованной информацией министра обороны Рустема Умерова о непродлении контракта. По словам Безруковой, "выглядит это как попытка изнасиловать все реформы, которые были анонсированы и обещаны обществу".

Комментируя ситуацию с назначением руководителем АОЗ руководителя Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсена Жумадилова, Безрукова расценивает это как давление на Наблюдательный совет АОЗ.

"То есть, на самом деле это полный юридический кринж, и то, чего вообще не должно было произойти, если действовать в соответствии с законодательством", – говорит Безрукова.

Прямая речь: "За день до учредительного заседания без консультации с Наблюдательным советом или Агентством Минобороны изменило новый устав работы Наблюдательного совета АОЗ. Среди правок МО - увольнение директора и заместителей происходит по согласованию с министерством. Наблюдательный совет АОЗ сообщил, что такие требования неприемлемы и направил письмо в Минобороны с предложением внести изменения в устав и привести его в соответствие с законодательством".

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