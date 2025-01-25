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Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено житловий будинок та підприємство – ОВА

Іван Д'яконовСубота, 25 січня 2025, 07:42
Внаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено житловий будинок та підприємство – ОВА
Фото: ДСНС

Внаслідок російської атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, а в іншому районі сталося загоряння підприємства. Обійшлося без постраждалих.

Джерело: виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ДСНС

Деталі: Як повідомив Калашник, в одному з населених пунктів області внаслідок удару було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок.

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Фото: Микола Калашник
Фото: Микола Калашник

Пряма мова: "Сталася руйнація балконів на 4-8 поверхах, вибито віконні рами. В одному з під’їздів пошкоджено перекриття сходової клітини. Інформація про потерпілих не надходила".

Деталі: За даними ДСНС, у місті Вишневе внаслідок атаки зруйновано балкони на 5-9 поверхах будинку. Рятувальники врятували трьох осіб із 5-го поверху та двох із 7-го, серед яких двоє дітей.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Також у результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 квадратних метрів. Обійшлося без жертв та постраждалих".

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Передісторія:

  • Минулої ночі через атаку російських ударних дронів у Київській області загинули 3 людини: чоловік у Глевасі та подружжя у Броварах.

Київська область
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