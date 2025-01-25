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В результате российской атаки на Киевщине повреждены жилой дом и предприятие – ОВА

Иван ДьяконовСуббота, 25 января 2025, 07:42
В результате российской атаки на Киевщине повреждены жилой дом и предприятие – ОВА
Фото: ГСЧС

В результате российской атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден девятиэтажный жилой дом, а в другом районе произошло возгорание предприятия. Обошлось без пострадавших.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник, ГСЧС

Детали: Как сообщил Калашник, в одном из населенных пунктов области в результате удара был поврежден девятиэтажный жилой дом.

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Фото: Николай Калашник
Фото: Николай Калашник

Прямая речь: "Произошло разрушение балконов на 4-8 этажах, выбиты оконные рамы. В одном из подъездов повреждено перекрытие лестничной клетки. Информация о пострадавших не поступала".

Детали: По данным ГСЧС, в городе Вишневое в результате атаки разрушены балконы на 5-9 этажах дома. Спасатели спасли трех человек с 5-го этажа и двух с 7-го, среди которых двое детей.

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Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Дословно ГСЧС: "Также в результате вражеской атаки загорелось здание производственного помещения в Фастовском районе. Ликвидирован пожар на площади 600 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших".

Предыстория:

  • Прошлой ночью из-за атаки российских ударных дронов в Киевской области погибли 3 человека: мужчина в Глевахе и супруги в Броварах.

Киевская область
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