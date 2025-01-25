Із пошкодженої 9-поверхівки на Київщині врятували п’ятьох людей

В одному з населених пунктів Київської області з пошкодженого через російський обстріл дев’ятиповерхового житлового будинку 25 січня врятували 5 людей.

Джерело: виконувач обов’язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник

Пряма мова Калашника: "Унаслідок ворожої атаки в одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, в одному з під’їздів зруйноване перекриття сходової клітини, вибиті віконні рами. Врятовано п’ять осіб, які були заблоковані в квартирах, двоє з них діти".

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Деталі: Калашник уточнив, що це була частково заселена новобудова.

Також пошкоджено 6 автомобілів, вибиті вікна квартир сусідньої багатоповерхівки.

Нагадаємо: Внаслідок російської атаки в одному з населених пунктів Київської області пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, а в іншому районі сталося загоряння підприємства.