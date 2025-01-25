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Из поврежденной 9-этажки на Киевщине спасли пять человек

Роман ПетренкоСуббота, 25 января 2025, 10:19
Из поврежденной 9-этажки на Киевщине спасли пять человек
фото: ОВА

В одном из населенных пунктов Киевской области из поврежденного из-за российского обстрела девятиэтажного жилого дома 25 января спасли 5 человек.

Источник: исполняющий обязанности председателя Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Прямая речь Калашника: "В результате вражеской атаки в одном из населенных пунктов поврежден многоэтажный жилой дом. Произошло разрушение балконов 4-8 этажей, в одном из подъездов разрушено перекрытие лестничной клетки, выбиты оконные рамы. Спасены пять человек, которые были заблокированы в квартирах, двое из них дети".

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Детали: Калашник уточнил, что это была частично заселенная новостройка.

Также повреждены 6 автомобилей, выбиты окна квартир соседней многоэтажки.

Напомним: В результате российской атаки в одном из населенных пунктов Киевской области поврежден девятиэтажный жилой дом, а в другом районе произошло возгорание предприятия.

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Киевская область
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