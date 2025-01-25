ХАМАС передав Ізраїлю групу заручниць-військових
Субота, 25 січня 2025, 12:21
ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію вранці 25 січня.
Джерело: IDF, The Times of Israel
Деталі: Четверо полонених - Даніелла Гільбоа, Лірі Албаг, Наама Леві і Каріна Ар'єв - перетнули ізраїльську територію, де пройдуть медичне обстеження.
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Там вони возз'єднаються зі своїми батьками.
Вони провели у полоні понад рік. Видання нагадує, що їх схопили військові ХАМАС у жовтні 2023 року.
Що передувало: ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.
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Передісторія:
- 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
- 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
- 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.