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ХАМАС передав Ізраїлю групу заручниць-військових

Роман ПетренкоСубота, 25 січня 2025, 12:21
ХАМАС передав Ізраїлю групу заручниць-військових
скриншот з прямої трансляції щодо звільнення заручниць

ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію вранці 25 січня.

Джерело: IDFThe Times of Israel

Деталі: Четверо полонених - Даніелла Гільбоа, Лірі Албаг, Наама Леві і Каріна Ар'єв - перетнули ізраїльську територію, де пройдуть медичне обстеження.

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Там вони возз'єднаються зі своїми батьками.

Вони провели у полоні понад рік. Видання нагадує, що їх схопили військові ХАМАС у жовтні 2023 року.

Що передувало: ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

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Передісторія: 

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
  • 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.

ІзраїльХАМАС
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