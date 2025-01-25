ХАМАС передав Ізраїлю групу заручниць-військових

ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію вранці 25 січня.

Джерело: IDF, The Times of Israel

Деталі: Четверо полонених - Даніелла Гільбоа, Лірі Албаг, Наама Леві і Каріна Ар'єв - перетнули ізраїльську територію, де пройдуть медичне обстеження.

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Там вони возз'єднаються зі своїми батьками.

Вони провели у полоні понад рік. Видання нагадує, що їх схопили військові ХАМАС у жовтні 2023 року.

Що передувало: ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

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