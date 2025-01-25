ХАМАС передал Израилю группу заложниц-военных
Суббота, 25 января 2025, 12:21
ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы при посредничестве Красного креста были переданы ХАМАСом и пересекли израильскую территорию утром 25 января.
Источник: IDF, The Times of Israel
Детали: Четверо пленных - Даниэлла Гильбоа, Лири Албаг, Наама Леви и Карина Арьев - пересекли израильскую территорию, где пройдут медицинское обследование.
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Там они воссоединятся со своими родителями.
Они провели в плену более года. Издание напоминает, что их схватили военные ХАМАС в октябре 2023 года.
Что предшествовало: ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.
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Предыстория:
- 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
- 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
- 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе после того, как ХАМАС передал список из трех заложниц, которые должны быть освобождены в воскресенье.