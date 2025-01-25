ХАМАС передал Израилю группу заложниц-военных

скриншот из прямой трансляции по освобождению заложниц

ЦАХАЛ сообщил, что четыре заложницы при посредничестве Красного креста были переданы ХАМАСом и пересекли израильскую территорию утром 25 января.

Источник: IDF, The Times of Israel

Детали: Четверо пленных - Даниэлла Гильбоа, Лири Албаг, Наама Леви и Карина Арьев - пересекли израильскую территорию, где пройдут медицинское обследование.

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Там они воссоединятся со своими родителями.

Они провели в плену более года. Издание напоминает, что их схватили военные ХАМАС в октябре 2023 года.

Что предшествовало: ХАМАС передал трех израильских заложниц Красному Кресту в городе Газа, что стало первым освобождением заложников после того, как прекращение огня вступило в силу.

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Предыстория: