Мэр Ирпеня обвинил своего предшественника в расправе

Мэр Ирпеня Александр Маркушин, которого 24 января арестовал суд, заявил, что дело против него открыто в интересах бывшего мэра Ирпеня, застройщика Владимира Карплюка.

Источник: Маркушин в Facebook

Прямая речь: "Вчера мы увидели первый в Украине прецедент, как по команде сверху прямо во время заседания, судье дается указание вынести незаконное решение по купленному делу и устранить действующего мэра в пользу заказчика. И дрожащими руками судья Печерского суда Гречаная Светлана Ивановна покорно выполнила это преступление на ваших глазах.

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Почему так грязно нарушен закон? Все дело в сессии, которая была назначена на 30 января и разбивала последние шансы Карплюка (экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка – ред.) сделать законными его рынок на пойме, ЖК River Port, и др. Поэтому прокуроры дело клепали быстро, с грубыми нарушениями, даже не успели меня допросить".

Детали: Маркушин спрашивает, могут ли "теперь все застройщики занести несколько сотен тысяч долларов за то, чтобы посадить городского голову, например, Киева, Львова, Днепра, Бучи... за его спиной захватить власть в городе и принимать незаконные решения, которые мэр мешал принимать?".

Прямая речь: "Я был уверен, что правосудие моего государства, которое мы защищали в Ирпене во время боевых действий, должно меня защитить. А оказалось, что правосудие Украины защищает тех, кто дает ему взятку и выбирает с закрытыми глазами высшую меру пресечения – два месяца в СИЗО – для отца-одиночки, оставляя 4-летнего сына, который потерял маму, теперь еще и без папы.

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Альтернативой выбрали залог в более 30 миллионов гривен, чтобы точно не было шансов выйти. Сумму, которая в разы превышает залоги по делам топ-коррупционеров, беглецов за границу и расхитителей бюджета".

Детали: Мэр отметил, что в субботу жители выходят на центральную площадь "противостоять рейдерскому захвату Ирпеня, а главное – показать депутатам "Новых лиц", что они чистое зло в Ирпенской общине".

Он добавил, что в понедельник будет подана апелляция на решение суда об избрании ему меры пресечения.

"Каждое безосновательное обвинение, клевета карплюковских свидетелей Пащинского, Кравчука, Негреши и самого Карплюка – все разбито адвокатами", – написал Маркушин.

Что предшествовало: 24 января Печерский суд Киева отправил под стражу до 22 марта Александра Маркушина, городского голову города Ирпень под Киевом. Альтернативой может быть внесение залога в сумме 30 млн гривен.

Маркушина обвиняют в том, что он выехал за границу с 24 по 30 августа 2022 года не за помощью военным, а увидеть своего сына. Маркушин является единственным опекуном ребенка, поскольку его жена умерла.