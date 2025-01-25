Зеленський про жертви в Маріуполі: Неможливо зрозуміти, але була інформація про 20 тисяч

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки неможливо встановити реальну кількість жертв російської агресії в окупованому Маріуполі, але Україна мала інформацію про близько 20 тисяч.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, фрагмент якого оприлюднено у суботу ввечері

Пряма мова: "У Маріуполі – ні (неможливо встановити кількість жертв – ред.). Реально це неможливо зрозуміти без відповідних робіт там, на місці. У нас була інформація, що руські вбили близько 20 тисяч. Але я не можу так сказати конкретно.

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Були тисячі людей, які в полоні. І більшість з цього напрямку. Ми повернули 4 тисячі полонених, а там ще тисячі.

Друге, ми вважаємо, що в більшості своїй з півдня – це, передусім, Маріуполь, Херсонщина – вони (росіяни – ред.) вивезли десь 19,5 тисяч дітей. Що з цими дітьми? Вони всі не знайдені. Далі, ми знаємо, що окремі військові, все цивільне населення, яке вийшло зі страйками в Маріуполі, вони їх або вбили, або їх забрали за грати і катували. Це сотні або тисячі, або десятки тисяч.

Крім того, там ішли бойові дії, й дуже багато людей загинуло під завалами. Чому вони й дуже швидко хотіли відновлювати ці будівлі".

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Деталі: Зеленський навів приклад Грозного в Чечні, який був зруйнований, а потім відбудований заново. За словами президента, це робилося, в тому числі, для того, щоб приховати кількість жертв.

Що передувало: Маріуполь Донецької області перебуває під російською окупацією з весни 2022 року.

У квітні 2022 року мер міста Вадим Бойченко говорив, що понад 10 тисяч мирних жителів загинули під час російської облоги.