Зеленский о жертвах в Мариуполе: Невозможно понять, но была информация о 20 тысячах

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока невозможно установить реальное количество жертв российской агрессии в оккупированном Мариуполе, но Украина имела информацию об около 20 тысячах.

Источник: Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, фрагмент которого обнародован в субботу вечером

Прямая речь: "В Мариуполе – нет (невозможно установить количество жертв – ред.). Реально это невозможно понять без соответствующих работ там, на месте. У нас была информация, что русские убили около 20 тысяч. Но я не могу так сказать конкретно.

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Были тысячи людей, которые в плену. И большинство из этого направления. Мы вернули 4 тысячи пленных, а там еще тысячи.

Второе, мы считаем, что в большинстве своем с юга – это, прежде всего, Мариуполь, Херсонщина – они (россияне – ред.) вывезли где-то 19,5 тысяч детей. Что с этими детьми? Они все не найдены. Далее, мы знаем, что отдельные военные, все гражданское население, которое вышло с забастовками в Мариуполе, они их или убили, или их забрали за решетку и пытали. Это сотни или тысячи, или десятки тысяч.

Кроме того, там шли боевые действия, и очень много людей погибло под завалами. Почему они и очень быстро хотели восстанавливать эти здания".

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Детали: Зеленский привел пример Грозного в Чечне, который был разрушен, а затем отстроен заново. По словам президента, это делалось, в том числе, для того, чтобы скрыть количество жертв.

Что предшествовало: Мариуполь Донецкой области находится под российской оккупацией с весны 2022 года.

В апреле 2022 года мэр города Вадим Бойченко говорил, что более 10 тысяч мирных жителей погибли во время российской осады.