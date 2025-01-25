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"Ахіллес" і "Буревій" відбили чергову атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий

Євген Будерацький, Катерина ТищенкоСубота, 25 січня 2025, 21:04
Ахіллес і Буревій відбили чергову атаку ворога на Куп’янськ-Вузловий
знищення ворожої техніки, скріншот відео "Ахіллеса"

24 січня батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр разом із гвардійцями бригади НГУ "Буревій" виявили та спалили ворожу техніку, коли противник намагався здійснити штурмові дії в районі Піщаного.

Джерело: батальйон ударних БпАК "Ахіллес"

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Деталі: У бік Купʼянська-Вузлового висувалося 4 БТР з піхотою.

Ахіллесівці знищили чотири БТР, троє окупантів ліквідовано, ще четверо – поранено.

Що передувало: 3-го та 4-го січня екіпажі БПЛА батальйону ударних БпАК "Ахіллес" протягом двох днів зупинили 20 одиниць броньованої техніки противника.

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Раніше командир "Ахіллеса" Антон Шмагайло припустив, що росіянам давали наказ досягти на Куп’янському напрямку конкретних цілей до конкретної дати – ймовірно, захопити Куп’янськ-Вузловий під Новий рік.

Збройні силиХарківська областьвійна
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