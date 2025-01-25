"Ахиллес" и "Буревій" отбили очередную атаку врага на Купянск-Узловой

24 января батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр вместе с гвардейцами бригады НГУ "Буревій" обнаружили и сожгли вражескую технику, когда противник пытался осуществить штурмовые действия в районе Песчаного.

Источник: батальон ударных БпАК "Ахиллес"

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Детали: В сторону Купянска-Узлового выдвигалось 4 БТР с пехотой.

Ахиллесовцы уничтожили четыре БТР, трое оккупантов ликвидированы, еще четверо – ранены.

Что предшествовало: 3-го и 4-го января экипажи БПЛА батальона ударных БпАК "Ахиллес" в течение двух дней остановили 20 единиц бронированной техники противника.

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Ранее командир "Ахиллеса" Антон Шмагайло предположил, что россиянам давали приказ достичь на Купянском направлении конкретных целей к конкретной дате – вероятно, захватить Купянск-Узловой под Новый год.