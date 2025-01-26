На Донеччині оголошено примусову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення про примусову евакуацію родин з дітьми з кількох населених пунктів Комарської та Криворізької громад через посилення обстрілів та загрозу життю мирних мешканців.

Джерело: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Згідно з рішенням, примусова евакуація стосується таких населених пунктів:

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Комарська громада: Андріївка-Клевцове, Бурлацьке, Вільне Поле, Грушівське, Запоріжжя, Зелений Гай, Зірка, Комар, Мирне, Новоочеретувате, Новохатське, Перебудова, Привільне, Піддубне, Толстой, Шевченко, Ялта.

Криворізька громада: Василівка, Гуліве, Кам’янка, Лиман, Мирне, Новоолександрівка, Шилівка, Юр’ївка.

За словами Філашкіна, наразі у Комарській громаді залишається 76 дітей, а у Криворізькій – 34.

Влада закликає батьків відповідально поставитися до евакуації, наголошуючи на необхідності забезпечити дітям безпечні умови проживання, подалі від зони активних бойових дій.

Пряма мова: "Зараз, коли ворог посилив обстріли Донеччини, щодня страждають та гинуть люди, прошу батьків дуже відповідально поставитися до евакуації. Діти мають жити в мирі та спокої, а не ховатися від обстрілів!".

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