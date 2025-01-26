Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов

Иван ДьяконовВоскресенье, 26 января 2025, 02:46
В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов
иллюстративное фото: Getty Images

Донецкая областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов Комарской и Криворожской громад из-за усиления обстрелов и угрозы жизни мирных жителей.

Источник: начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Детали: Согласно решению, принудительная эвакуация касается таких населенных пунктов:

Реклама:

Комарская громада: Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Вольное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Зирка, Комар, Мирное, Новоочеретоватое, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное, Толстой, Шевченко, Ялта.

Криворожская община: Васильевка, Гулевое, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка.

По словам Филашкина, сейчас в Комарской громаде остается 76 детей, а в Криворожской – 34.

РЕКЛАМА:

Власти призывают родителей ответственно отнестись к эвакуации, подчеркивая необходимость обеспечить детям безопасные условия проживания, подальше от зоны активных боевых действий.

Прямая речь: "Сейчас, когда враг усилил обстрелы Донецкой области, ежедневно страдают и гибнут люди, прошу родителей очень ответственно отнестись к эвакуации. Дети должны жить в мире и спокойствии, а не прятаться от обстрелов!".

Читайте также: Украинская армия ведет тяжелые бои и, к сожалению, отступает на ключевых направлениях фронта. Что это значит – объяснение и карты

Предыстория:

  • 25 января начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что из Покровска и громады эвакуировали всех детей

эвакуацияДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
эвакуация
Из Покровска и громады эвакуировали всех детей – ГВА
Министерство культуры будет строить хранилища для эвакуированных художественных произведений
На Черниговщине из приграничной громады эвакуировали 24 местных жителя
Последние новости
10:04
Кто сеет ветер. Из чего возник самый большой скандал в закупках оружия и что будет с Умеровым, Безруковой и другими
10:00
Венгерская MOL хочет заключить контракт для поставок газа в Приднестровье
09:59
В ночь на 28 января РФ выпустила 100 дронов: последствия атаки ликвидируют в 7 областях
09:41
Apple выпустила обновление iOS 18.3 для iPhone: что нового?
09:40
фото, дополнено ГВА: В Чернигове в результате атаки БпЛА разрушены два дома
09:33
СМИ: Из Минюста США уволили юристов, которые вели расследования против Трампа
09:18
Шестерых велосипедистов сборной Германии сбил автомобиль – за рулем был 89-летний мужчина
09:10
Премьер Литвы может обратиться в спецслужбы в отношении чиновника с плейлистом, прославляющим СССР
08:51
фото Российская дроновая атака: на Киевщине поврежден музей ретро-машин, дома и авто
08:46
Трамп снова пошутил о своем третьем президентском сроке
Все новости...
Реклама:
Реклама: