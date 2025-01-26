В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов
Донецкая областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов Комарской и Криворожской громад из-за усиления обстрелов и угрозы жизни мирных жителей.
Источник: начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин
Детали: Согласно решению, принудительная эвакуация касается таких населенных пунктов:
Комарская громада: Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Вольное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Зирка, Комар, Мирное, Новоочеретоватое, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное, Толстой, Шевченко, Ялта.
Криворожская община: Васильевка, Гулевое, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка.
По словам Филашкина, сейчас в Комарской громаде остается 76 детей, а в Криворожской – 34.
Власти призывают родителей ответственно отнестись к эвакуации, подчеркивая необходимость обеспечить детям безопасные условия проживания, подальше от зоны активных боевых действий.
Прямая речь: "Сейчас, когда враг усилил обстрелы Донецкой области, ежедневно страдают и гибнут люди, прошу родителей очень ответственно отнестись к эвакуации. Дети должны жить в мире и спокойствии, а не прятаться от обстрелов!".
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Предыстория:
- 25 января начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что из Покровска и громады эвакуировали всех детей.