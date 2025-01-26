В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из ряда населенных пунктов

Донецкая областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из нескольких населенных пунктов Комарской и Криворожской громад из-за усиления обстрелов и угрозы жизни мирных жителей.

Источник: начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин

Детали: Согласно решению, принудительная эвакуация касается таких населенных пунктов:

Реклама:

Комарская громада: Андреевка-Клевцово, Бурлацкое, Вольное Поле, Грушевское, Запорожье, Зеленый Гай, Зирка, Комар, Мирное, Новоочеретоватое, Новохатское, Перестройка, Привольное, Поддубное, Толстой, Шевченко, Ялта.

Криворожская община: Васильевка, Гулевое, Каменка, Лиман, Мирное, Новоалександровка, Шиловка, Юрьевка.

По словам Филашкина, сейчас в Комарской громаде остается 76 детей, а в Криворожской – 34.

РЕКЛАМА:

Власти призывают родителей ответственно отнестись к эвакуации, подчеркивая необходимость обеспечить детям безопасные условия проживания, подальше от зоны активных боевых действий.

Прямая речь: "Сейчас, когда враг усилил обстрелы Донецкой области, ежедневно страдают и гибнут люди, прошу родителей очень ответственно отнестись к эвакуации. Дети должны жить в мире и спокойствии, а не прятаться от обстрелов!".

Читайте также: Украинская армия ведет тяжелые бои и, к сожалению, отступает на ключевых направлениях фронта. Что это значит – объяснение и карты

Предыстория: