ЗСУ вразили російський пункт управління БПЛА

За добу 25 січня Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Противник за добу завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинув 113 КАБ.

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Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе.

З вечора суботи до ранку неділі відбулося 8 зіткнень, ситуація на фронті не змінилася.