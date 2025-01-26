Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ вразили російський пункт управління БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 09:00
ЗСУ вразили російський пункт управління БПЛА
фото: генштаб

За добу 25 січня Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Противник за добу завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаударів та скинув 113 КАБ.

Реклама:

Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 104 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе.

З вечора суботи до ранку неділі відбулося 8 зіткнень, ситуація на фронті не змінилася.

безпілотникиЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
Усі новини...
безпілотники
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод
У Харкові – вже 4 прильоти за день, 3 постраждалих
Нічна атака БпЛА на Київщину: поранено дитину, пошкоджено 3 багатоповерхівки
Останні новини
09:41
Apple випустила оновлення iOS 18.3 для iPhone: що нового?
09:33
ЗМІ: З Мін’юсту США звільнили юристів, які вели розслідування проти Трампа
09:18
Шістьох велосипедистів збірної Німеччини збив автомобіль – за кермом був 89-річний чоловік
09:10
Прем'єр Литви може звернутись до спецслужб щодо посадовця з плейлистом, що прославляє СРСР
08:51
фото Російська дронова атака: на Київщині пошкоджений музей ретро-машин, будинки і авто
08:46
Трамп знову пожартував про свій третій президентський термін
08:40
Найчастіше росіяни атакують під Покровськом, на Лиманському та Торецькому напрямках – Генштаб
08:19
Прем'єр Франції назвав Маска загрозою для демократії
07:53
фото, доповненоВ Одесі внаслідок російської атаки 4 постраждалих, пошкоджені будинки, школа і авто
07:51
Новий держсекретар США говорив про війну в Україні з главою МЗС Британії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: