ВСУ поразили российский пункт управления БПЛА

За сутки 25 января Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Источник: Генштаб

Детали: Противник за сутки нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 65 авиаударов и сбросил 113 КАБ.

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Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 1969 дронов-камикадзе.

С вечера субботы до утра воскресенья произошло 8 столкновений, ситуация на фронте не изменилась.