У Великій Новосілці ворог потрапив у вогняний мішок, продовжувати наступ не зможе – 110 ОМБр

Військові запевнили, що загрози оточення українських підрозділів у Великій Новосілці на Донеччині, яку майже повністю захопили росіяни, немає. Разом із тим росіяни не зможуть продовжувати свій наступ після окупації населеного пункту, додають захисники.

Джерело: 110 ОМБр

Деталі: Військові зазначають, що на ділянці фронту застосування техніки звелося нанівець – все що наближається до лінії зіткнення за кілометр – знищується.

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За словами 110 ОМБР, за кількістю артилерії та фпв-дронів в обох сторін паритет, але окупаційні війська мають величезну перевагу в піхоті.

Дослівно: "З районів, де виникала загроза оточення, наші підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли. Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника...

Продовжувати наступ з Великої Новосілки в орків вже не вийде. Виникла типова ситуація для москалів "головне зробити флаговтик". Ціна та перспективи неважливі. Річка Мокрі Яли, яка створювала проблеми для забезпечення наших підрозділів, тепер стала перепоною для просування вже противника. Увійшовши у Велику Новосілку ворог потрапив у вогняний мішок, де спокою йому не буде, будь-який рух присікається снарядами та дронами".

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Нагадаємо: В ніч на 26 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.