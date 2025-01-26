Ворог окупував Времівку та практично захопив Велику Новосілку – DeepState
Неділя, 26 січня 2025, 02:00
В ніч на 26 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: Аналітики повідомляють про просування російських військ територією області.
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Дослівно: "Ворог просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного. Уточнено біля Слов'янки".
Передісторія:
- Російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.
- 23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
- У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.