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Ворог окупував Времівку та практично захопив Велику Новосілку – DeepState

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 02:00
Ворог окупував Времівку та практично захопив Велику Новосілку – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 26 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська окупували село Времівка та практично захопили Велику Новосілку в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: Аналітики повідомляють про просування російських військ територією області.

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Дослівно: "Ворог просунувся у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного. Уточнено біля Слов'янки".

Передісторія:

  • Російські окупанти публікують кадри із центральних вулиць Великої Новосілки, що на Донеччині. Аналітики DeepState вважають, що битва за населений пункт добігає кінця.
  • 23 січня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

окупаціяДонецька областьвійна
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