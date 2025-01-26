В Великой Новоселке враг попал в огненный мешок, продолжать наступление не сможет - 110 ОМБр

Военные заверили, что угрозы окружения украинских подразделений в Великой Новоселке Донецкой области, которую почти полностью захватили россияне, нет. Вместе с тем россияне не смогут продолжать свое наступление после оккупации населенного пункта, добавляют защитники.

Источник: 110 ОМБр

Детали: Военные отмечают, что на участке фронта применение техники свелось на нет - все что приближается к линии соприкосновения за километр - уничтожается.

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По словам 110 ОМБР, по количеству артиллерии и фпв-дронов у обеих сторон паритет, но оккупационные войска имеют огромное преимущество в пехоте.

Дословно: "Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не означает, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника...

Продолжать наступление из Великой Новоселки у орков уже не получится. Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтик". Цена и перспективы неважны. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами".

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Напомним: В ночь на 26 января аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали село Времовка и практически захватили Великую Новоселку в Донецкой области.