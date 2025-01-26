Україна повторно влучила по нафтопереробному заводу в Рязанській області – Генштаб

Воїни України у ніч на 26 січня повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".

Джерело: Генштаб

Деталі: Зафіксовано вибухи та пожежу.

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За даними військових, Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації.

Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.

Дослівно: "Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.

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Результати та масштаби пошкоджень уточнюються".

Нагадаємо: У ніч на 26 січня в Рязанській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.