Україна повторно влучила по нафтопереробному заводу в Рязанській області – Генштаб
Неділя, 26 січня 2025, 12:41
Воїни України у ніч на 26 січня повторно уразили об’єкти "Рязанської нафтопереробної компанії".
Джерело: Генштаб
Деталі: Зафіксовано вибухи та пожежу.
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За даними військових, Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ російської федерації.
Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1.
Дослівно: "Окрім того, нещодавно, ракетні війська уразили передовий пункт управління (оперативна група Тихоокеанського флоту) у районі населеного пункту Корєнєво Курської області РФ.
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Результати та масштаби пошкоджень уточнюються".
Нагадаємо: У ніч на 26 січня в Рязанській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.