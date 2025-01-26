У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод
У ніч на 26 січня в Рязанській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.
Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, російські Telegram-канали, губернатор Рязанської області Павло Малков
Деталі: У соцмережах повідомили, що атака відбулася близько першої години ночі за місцевим часом у районі села Дядькове. Місцеві жителі стверджують, що чули серію вибухів – загалом близько десяти.
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний заводhttps://t.co/VtOVy9U0mN— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2025
Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/ksWgJqnNMP
Губернатор Малков стверджує, що засоби протиповітряної оборони збили дрони.
"Близько першої години ночі в області зафіксовано атаку дронів. Засоби ППО спрацювали, безпілотники були збиті", – заявив Малков.
Водночас у соціальних мережах поширюються кадри, що свідчать про значну пожежу на нафтопереробному заводі.
Передісторія:
- В ніч на 24 січня безпілотники атакували стратегічні об’єкти у Росії – зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу у Рязані та били по заводу "Кремній", який виготовляє комплектуючі для російської зброї.
- Керівник ЦПД зазначив, атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Росії, він забезпечує паливом як цивільних, так і військово-промисловий комплекс РФ.
- Вранці 24 січня у російському Міноборони заявили, що вночі нібито знищили 121 безпілотник, який атакував 11 областей РФ, столицю Росії Москву та тимчасово окупований Крим.