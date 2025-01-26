У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод

У ніч на 26 січня в Рязанській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, російські Telegram-канали, губернатор Рязанської області Павло Малков

Деталі: У соцмережах повідомили, що атака відбулася близько першої години ночі за місцевим часом у районі села Дядькове. Місцеві жителі стверджують, що чули серію вибухів – загалом близько десяти.

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У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний заводhttps://t.co/VtOVy9U0mN

Відео із російських телеграм-каналів pic.twitter.com/ksWgJqnNMP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 26, 2025

Губернатор Малков стверджує, що засоби протиповітряної оборони збили дрони.

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"Близько першої години ночі в області зафіксовано атаку дронів. Засоби ППО спрацювали, безпілотники були збиті", – заявив Малков.

Водночас у соціальних мережах поширюються кадри, що свідчать про значну пожежу на нафтопереробному заводі.

Передісторія: