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У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод

Іван Д'яконовНеділя, 26 січня 2025, 03:39
У РФ повідомили про атаку безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод
Фото: соцмережі

У ніч на 26 січня в Рязанській області Росії пролунала серія вибухів, які, за заявами росіян, стали результатом атаки безпілотників на місцевий нафтопереробний завод.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, російські Telegram-канали, губернатор Рязанської області Павло Малков

Деталі: У соцмережах повідомили, що атака відбулася близько першої години ночі за місцевим часом у районі села Дядькове. Місцеві жителі стверджують, що чули серію вибухів – загалом близько десяти.

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Губернатор Малков стверджує, що засоби протиповітряної оборони збили дрони.

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"Близько першої години ночі в області зафіксовано атаку дронів. Засоби ППО спрацювали, безпілотники були збиті", – заявив Малков.

Водночас у соціальних мережах поширюються кадри, що свідчать про значну пожежу на нафтопереробному заводі.

Передісторія: 

  • В ніч на 24 січня безпілотники атакували стратегічні об’єкти у Росії – зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу у Рязані та били по заводу "Кремній", який виготовляє комплектуючі для російської зброї.
  • Керівник ЦПД зазначив, атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Росії, він забезпечує паливом як цивільних, так і військово-промисловий комплекс РФ.
  • Вранці 24 січня у російському Міноборони заявили, що вночі нібито знищили 121 безпілотник, який атакував 11 областей РФ, столицю Росії Москву та тимчасово окупований Крим.

Росіябезпілотникипожежаросійсько-українська війна
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