Украина повторно попала по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области – Генштаб
Воины Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".
Источник: Генштаб
Детали: Зафиксированы взрывы и пожар.
По данным военных, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ российской федерации.
Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.
Дословно: "Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.
Результаты и масштабы повреждений уточняются".
Напомним: В ночь на 26 января в Рязанской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.