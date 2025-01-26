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Украина повторно попала по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области – Генштаб

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 января 2025, 12:41
Украина повторно попала по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области – Генштаб
фото: генштаб

Воины Украины в ночь на 26 января повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании".

Источник: Генштаб

Детали: Зафиксированы взрывы и пожар.

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По данным военных, Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ российской федерации.

Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Дословно: "Кроме того, недавно, ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области РФ.

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Результаты и масштабы повреждений уточняются".

Напомним: В ночь на 26 января в Рязанской области России прогремела серия взрывов, которые, по заявлениям россиян, стали результатом атаки беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод.

Генштаб
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