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У Запоріжжі дістали тіло ще одного загиблого внаслідок удару 18 січня

Роман ПетренкоНеділя, 26 січня 2025, 13:34
У Запоріжжі дістали тіло ще одного загиблого внаслідок удару 18 січня
фотО: ДСНС

У Запоріжжі 26 січня завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, що стався 18 січня – у неділю рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка.

Джерело: ДСНС

Деталі: За даними рятувальників, за 9 діб пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучалося 178 рятувальників та 40 одиниць техніки, до робіт залучали кінологічний розрахунок.

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Внаслідок події, що сталася 18 січня, загинули 2 людини, ще 12 осіб отримали травми.

Що передувало: Раніше повідомлялось, що унаслідок російського обстрілу об’єкта інфраструктури в Запоріжжі 12 людей отримали поранення.

ЗапоріжжяДСНСракетний удар
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