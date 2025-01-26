В Запорожье достали тело еще одного погибшего в результате удара 18 января

В Запорожье 26 января завершены поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, произошедшего 18 января - в воскресенье спасатели обнаружили и деблокировали тело 27-летнего мужчины.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным спасателей, за 9 суток поисково-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 178 спасателей и 40 единиц техники, к работам привлекали кинологический расчет.

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В результате происшествия, которое произошло 18 января, погибли 2 человека, еще 12 человек получили травмы.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела объекта инфраструктуры в Запорожье 12 человек получили ранения. Пострадали жилые дома, админздание и частный транспорт.