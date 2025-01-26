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Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ "Хортиця"

Катерина ТищенкоНеділя, 26 січня 2025, 21:21
Зеленський призначив командувача Сухопутних військ керівником ОСУВ Хортиця
Михайло Драпатий, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорстокіші напрямки боїв.

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При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад".

Деталі: Зеленський також повідомив, що генерал-майор Андрій Гнатов, який досі був командувачем ОСУВ "Хортиця" й одночасно командувач Об'єднаних сил ЗСУ, призначений заступником начальника Генштабу.

"Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом", – сказав президент.

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Він додав, що ці та "деякі інші зміни" обговорив із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, зазначивши, що "на всіх рівнях завдання поставлено".

Що передувало: 29 листопада 2024 року Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Павлюка.

ЗеленськийЗбройні сили
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