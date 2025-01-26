Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСГВ "Хортица"

Президент Владимир Зеленский назначил командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области – генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боев.

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При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной части наших Вооруженных Сил, и это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад".

Детали: Зеленский также сообщил, что генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор был командующим ОСГВ "Хортица" и одновременно командующий Объединенными силами ВСУ, назначен заместителем начальника Генштаба.

"Его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высокое качество взаимодействия между штабами и фронтом", – сказал президент.

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Он добавил, что эти и "некоторые другие изменения" обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, отметив, что "на всех уровнях задача поставлена".

Что предшествовало: 29 ноября 2024 года Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.