Ворог просунувся в Торецьку і ще біля двох населених пунктів на Донеччині – DeepState

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 27 січня повідомили про просування росіян у Торецьку та біля Андріївки та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Торецьку, біля Андріївки та Новоєлизаветівки".

Реклама:

Передісторія:

Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяттям міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.

На початку січня повідомлялося, що у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Знати більше: Українська армія веде важкі бої й, на жаль, відступає на ключових напрямках фронту. Що це означає – пояснення та карти