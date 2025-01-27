Враг продвинулся в Торецке и еще возле двух населенных пунктов на Донетчине – DeepState
Понедельник, 27 января 2025, 01:40
Аналитики проекта DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки".
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Предыстория:
- Портал "Мілітарний" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.
- В начале января сообщалось, что в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
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