Враг продвинулся в Торецке и еще возле двух населенных пунктов на Донетчине – DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки".

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Предыстория:

Портал "Мілітарний" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.

В начале января сообщалось, что в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

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