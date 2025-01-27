Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг продвинулся в Торецке и еще возле двух населенных пунктов на Донетчине – DeepState

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 01:40
Враг продвинулся в Торецке и еще возле двух населенных пунктов на Донетчине – DeepState
карта DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 27 января сообщили о продвижении россиян в Торецке и возле Андреевки и Новоелизаветовки в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки".

Реклама:

Предыстория: 

  • Портал "Мілітарний" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль, будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области с перспективой начала боевых действий в области, увеличением контроля над территорией Донецкой области на всех направлениях.
  • В начале января сообщалось, что в Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, а линия фронта разделила город пополам. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

Знать больше: Украинская армия ведет тяжелые бои и, к сожалению, отступает на ключевых направлениях фронта. Что это значит – объяснение и карты

Донецкая областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
Фицо назвал Зеленского врагом Словакии из-за газовых проблем
Зеленский поручил отчитаться по приостановленным американским программам
В ОП анонсировали "предметные консультации" с США из-за заморозки грантов USAID
Минобороны: военные, которые ушли в СВЧ после 29 ноября, не смогут вернуться "упрощенно"
фотоВ кафе в центре Киева неизвестный устроил стрельбу: один человек ранен
Все новости...
Донецкая область
Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов России – ISW
ISW проанализировал, какие цели преследует Россия захватом Великой Новоселки на Донетчине
Россияне обстреляли Покровск и Константиновку: есть погибшая и 4 раненых
Последние новости
00:15
"За российский газ надо платить суверенитетом": Зеленский ответил на заявление Фицо
00:01
ОбновленоИз-за российского ракетного удара по предприятию в Николаеве погибли две женщины
23:55
Как получить справку о несудимости и для чего она нужна: разъяснение
23:36
Axios: Украина при содействии США получит 90 ракет для Patriot с израильских складов
23:34
Новости 28 января: подорожание железнодорожных билетов, банк в "Укрпочте", сохранение лицензии биржи ПФТС
23:26
инфографикаПлан "отсрочка". Как в Украине меняется статистика мужчин-поступающих в университеты
23:24
Генштаб: Россияне совершили 75 атак на Покровском направлении
23:03
Зеленский: Путин снова подтвердил, что боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну
23:01
интервьюТренер сборной Украины по биатлону: Для нас главный старт не чемпионат мира, а Олимпиада-2026
22:52
Исторический прорыв: тестовый самолет XB-1 частной компании Boom Supersonic преодолел сверхзвуковой барьер
Все новости...
Реклама:
Реклама: