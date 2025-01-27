ISW проаналізував, які цілі переслідує Росія захопленням Великої Новосілки на Донеччині

В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що російське Міноборони приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки, що може свідчити про те, що Федерація в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України. Крім того, імовірне захоплення Великої Новосілки і передислокація ворожих підрозділів вкаже про напрямки наступу РФ навесні та влітку.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики вказують на те, що російські війська здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ вздовж вулиці Центральної на півночі Великої Новосілки.

Деякі російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували 26 січня, що російські війська повністю захопили Велику Новосілку, тоді як інші російські джерела стверджували, що російські війська захопили більшу частину населеного пункту.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська все ще зачищають селище від українських сил, включаючи північну частину, і що українські сили все ще контратакують у цьому районі.

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Дослівно ISW: "Однак, за даними геолокаційних даних, ISW вважає, що російські війська займають 89 відсотків селища".

"Міністерство оборони Росії приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки російськими військами, що, найімовірніше, є частиною інформаційних зусиль, спрямованих на формування у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою в Україні та послаблення міжнародної підтримки для України".

Деталі: Експерти зазначають, що російські успіхи на заході Донецької області продовжують бути поступовими і набагато нижчими за темпи, які є нормальними для сучасної механізованої війни.

Крім того, йдеться у звіті, залишається незрозумілим, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Великої Новосілки, оскільки неясно, скільки бойової потужності ще зберігають елементи східного військового округу російської армії після кількох місяців безперервних наступальних операцій.

Дослівно ISW: "Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що, ймовірно, ускладнить і завадить подальшому тактичному просуванню російських військ у цьому районі.

Російські війська мали проблеми з переправами через річки… що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ використати захоплення Великої Новосілки для оперативно значущого просування в західній частині Донецької області".

Деталі: Експерти припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості і стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) Росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони.

Дослівно ISW: "Будь-яка передислокація частин округу (військ РФ – ред.) з району Великої Новосілки протягом найближчих тижнів вкаже на пріоритетні операційні райони для проведення наступальних операцій Росії навесні і влітку 2025 року".

"Захоплення Великої Новосілки стане для російського військового командування точкою прийняття рішення, під час якої російське військове командування може реалізувати кілька варіантів дій".

Деталі: Російське військове командування може вирішити залишити частини СВО на заході Донецької області і продовжити просування до адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей, який проходить на північ і захід від Великої Новосілки.

На думку аналітиків, таке рішення може свідчити про те, що російські військові надають перевагу якнайшвидшому просуванню до адміністративного кордону, а не на інших напрямках у Донецькій області чи в інших прифронтових районах.

В огляді додають: залишається незрозумілим, наскільки боєздатними залишаються підрозділи після більш ніж піврічної участі в інтенсивних операціях.

Російське військове командування також може залишити деякі підрозділи СВО у районі Великої Новосілки, щоб продовжувати обмежені атаки і затиснути українські сили в цьому районі, але передислокувати основну частину військових округу на іншу ділянку фронту.

Дослівно ISW: "Російські війська наразі активізують наступальні операції на Куп'янському, Борівському, Часів-Ярському, Торецькому та Покровському напрямках, а також продовжують працювати над ліквідацією решти українських укріплень на Курахівському напрямку та в Курській області".

Ключові висновки ISW за 26 січня: