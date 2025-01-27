ISW проанализировал, какие цели преследует Россия захватом Великой Новоселки на Донетчине

В Институте изучения войны (ISW) указывают на то, что российское Минобороны уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки, что может свидетельствовать о том, что Федерация таким образом хочет сформировать у Запада представление о ситуации на поле боя и ослабить международную поддержку Украины. Кроме того, вероятный захват Великой Новоселки и передислокация вражеских подразделений укажет о направлениях наступления РФ весной и летом.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что российские войска осуществили дальнейшее продвижение в пределах Великой Новоселки на фоне официальных российских заявлений о том, что 26 января оккупанты захватили весь населенный пункт.

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Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, указывают на то, что российские войска продвинулись на север вдоль улицы Центральной на севере Великой Новоселки.

Некоторые российские источники, включая Министерство обороны России, утверждали 26 января, что российские войска полностью захватили Великую Новоселку, тогда как другие российские источники утверждали, что российские войска захватили большую часть населенного пункта.

Некоторые российские блогеры утверждали, что российские войска все еще зачищают поселок от украинских сил, включая северную часть, и что украинские силы все еще контратакуют в этом районе.

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Дословно ISW: "Однако, по данным геолокационных данных, ISW считает, что российские войска занимают 89 процентов поселка".

"Министерство обороны России уделяет аномально много внимания захвату Великой Новоселки российскими войсками, что, скорее всего, является частью информационных усилий, направленных на формирование у Запада представления о ситуации на поле боя в Украине и ослабление международной поддержки для Украины".

Детали: Эксперты отмечают, что российские успехи на западе Донецкой области продолжают быть постепенными и гораздо ниже темпов, которые являются нормальными для современной механизированной войны.

Кроме того, говорится в отчете, остается непонятным, смогут ли российские войска быстро продвинуться дальше Великой Новоселки, поскольку неясно, сколько боевой мощи еще сохраняют элементы восточного военного округа российской армии после нескольких месяцев непрерывных наступательных операций.

Дословно ISW: "Великая Новоселка расположена рядом с несколькими реками, что, вероятно, затруднит и помешает дальнейшему тактическому продвижению российских войск в этом районе.

Российские войска имели проблемы с переправами через реки... что, вероятно, затруднит способность российских войск использовать захват Великой Новоселки для оперативно значимого продвижения в западной части Донецкой области".

Детали: Эксперты предполагают, что захват и зачистка Великой Новоселки, вероятно, предоставит российскому военному командованию возможности и станет точкой отсчета для принятия решения о передислокации подразделений Восточного военного округа (ВВО) России из района Великой Новоселки в другие приоритетные оперативные районы.

Дословно ISW: "Любая передислокация частей округа (войск РФ - ред.) из района Великой Новоселки в течение ближайших недель укажет на приоритетные операционные районы для проведения наступательных операций России весной и летом 2025 года".

"Захват Великой Новоселки станет для российского военного командования точкой принятия решения, во время которой российское военное командование может реализовать несколько вариантов действий".

Детали: Российское военное командование может решить оставить части СВО на западе Донецкой области и продолжить продвижение к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, которая проходит к северу и западу от Великой Новоселки.

По мнению аналитиков, такое решение может свидетельствовать о том, что российские военные предпочитают скорейшее продвижение к административной границе, а не на других направлениях в Донецкой области или в других прифронтовых районах.

В обзоре добавляют: остается непонятным, насколько боеспособными остаются подразделения после более чем полугодового участия в интенсивных операциях.

Российское военное командование также может оставить некоторые подразделения СВО в районе Великой Новоселки, чтобы продолжать ограниченные атаки и зажать украинские силы в этом районе, но передислоцировать основную часть военных округа на другой участок фронта.

Дословно ISW: "Российские войска сейчас активизируют наступательные операции на Купянском, Боровском, Часов-Ярском, Торецком и Покровском направлениях, а также продолжают работать над ликвидацией остальных украинских укреплений на Кураховском направлении и в Курской области".

Ключевые выводы ISW за 26 января: