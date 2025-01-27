У Росії заявили про атаку понад 30 дронів на п’ять областей
Понеділок, 27 січня 2025, 06:30
У Міноборони Росії заявили, що у ніч проти 27 січня п’ять областей Федерації атакували 32 безпілотники.
Джерело: МО РФ
Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито знищила й перехопила 32 БпЛА.
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Зокрема, 15 – над територією Воронезької області; 11 – над територією Бєлгородської області; чотири – над територією Курської області; по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.