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У Росії заявили про атаку понад 30 дронів на п’ять областей

Ольга Глущенко Понеділок, 27 січня 2025, 06:30
У Росії заявили про атаку понад 30 дронів на п’ять областей
безпілотник, фото ілюстративне з сайту Укрінформ

У Міноборони Росії заявили, що у ніч проти 27 січня п’ять областей Федерації атакували 32 безпілотники.

Джерело: МО РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхня ППО нібито знищила й перехопила 32 БпЛА.

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Зокрема, 15 – над територією Воронезької області; 11 – над територією Бєлгородської області; чотири – над територією Курської області; по одному – над територіями Орловської та Тверської областей.

Росіябезпілотники
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