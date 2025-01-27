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В России заявили об атаке более 30 дронов на пять областей

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 января 2025, 06:30
В России заявили об атаке более 30 дронов на пять областей
беспилотник, фото иллюстративное с сайта Укринформ

В Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.

Источник: МО РФ

Детали: В российском ведомстве отметили, что их ПВО якобы уничтожила и перехватила 32 БпЛА.

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В частности, 15 – над территорией Воронежской области; 11 – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.

Росcиябеспилотники
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