Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА

Уночі в Івано-Франківській області пролунала серія вибухів – під ударом росіян була критична інфраструктура регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомили в ОВА.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram

Пряма мова очільниці області: "Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби".

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Деталі: Онищук додала, що станом на 8 годину ранку повідомлень про постраждалих не надходило.

фото ДСНС

Доповнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях: площею 100 кв. м та 500 кв.м.

Станом на 11:18 ранку їх загасили.

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фото ДСНС

До ліквідації пожеж залучали 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Передісторія:

Раніше ЗМІ писали, що вночі під час російської дронової атаки в Івано-Франківській області чули звуки вибухів. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО в місті.



