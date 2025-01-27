Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 08:20
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Фото з Telegram ДСНС

Уночі в Івано-Франківській області пролунала серія вибухів – під ударом росіян була критична інфраструктура регіону; внаслідок атаки спалахнула пожежа, повідомили в ОВА.

Джерело: голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук у Telegram

Пряма мова очільниці області: "Серія вибухів пролунала на Прикарпатті. Цієї ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. Зафіксовано загорання. На місці працюють відповідні служби".

Реклама:

Деталі: Онищук додала, що станом на 8 годину ранку повідомлень про постраждалих не надходило. 

 
фото ДСНС

Доповнено: Пізніше у ДСНС повідомили, що на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях: площею 100 кв. м та 500 кв.м.

Станом на 11:18 ранку їх загасили. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

До ліквідації пожеж залучали 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Передісторія:


  

Івано-Франківська областьбезпілотникиППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Інтенсивність атак ворога на фронті знижується – Deepstate
"За російський газ треба платити суверенітетом": Зеленський відповів на заяву Фіцо
Зеленський: Путін знову підтвердив, що боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну
Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини через газові проблеми
Зеленський доручив прозвітувати щодо призупинених американських програм
В ОП анонсували "предметні консультації" з США через замороження грантів USAID
Усі новини...
Івано-Франківська область
На Івано-Франківщині пролунали вибухи – ЗМІ
У зіткненні легковика і вантажівки на Прикарпатті загинуло 5 молодих людей
Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, частина області без електропостачання – ОВА
Останні новини
07:45
Вучич допускає позачергові вибори після відставки прем’єра на тлі протестів
07:40
ЗСУ за добу відмінусували 1 670 окупантів
07:12
відеоУ РФ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородський НПЗ
06:51
відеоНа Алясці розбився винищувач F-35: пілот вижив
06:21
У Києві уламки російського дрона впали поблизу станції метро
06:18
Іспанія виділить 10 млн євро на гуманітарну допомогу Україні
05:54
ISW: Росія створює окремі полки безпілотних систем для посилення армії
04:35
Єврокомісія пропонує накласти мита на весь аграрний імпорт з Росії та Білорусі
04:25
МЗС України: Фіцо отруївся російською пропагандою
03:47
У Швеції сталось пʼять вибухів за день, премʼєр каже про "внутрішній тероризм"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: