Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Ночью в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов – под ударом россиян была критическая инфраструктура региона; в результате атаки вспыхнул пожар, сообщили в ОГА.
Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram
Прямая речь руководительницы области: "Серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы".
Детали: Онищук добавила, что по состоянию на 8 часов утра сообщений о пострадавших не поступало.
Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях: площадью 100 кв. м и 500 кв.м.
По состоянию на 11:18 утра их потушили.
К ликвидации пожаров привлекали 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.
Предыстория:
- Ранее СМИ писали, что ночью во время российской дроновой атаки в Ивано-Франковской области слышали звуки взрывов. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о работе ПВО в городе.