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Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 08:20
Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине – ОВА
Фото из Telegram ГСЧС

Ночью в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов – под ударом россиян была критическая инфраструктура региона; в результате атаки вспыхнул пожар, сообщили в ОГА.

Источник: глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram

Прямая речь руководительницы области: "Серия взрывов прозвучала на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы".

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Детали: Онищук добавила, что по состоянию на 8 часов утра сообщений о пострадавших не поступало. 

 
Фото ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях: площадью 100 кв. м и 500 кв.м.

По состоянию на 11:18 утра их потушили.

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Фото ГСЧС

К ликвидации пожаров привлекали 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.

Предыстория:

Ивано-Франковская областьбеспилотникиПВО
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