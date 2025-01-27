Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області

Уночі 27 січня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.

Реклама:

Фото з telegram Сергія Лисака

Пряма мова Лисака: "Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.



У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили".

Фото з telegram Сергія Лисака

Деталі: По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства.

Фото з telegram Сергія Лисака

Водночас голова ОВА підкреслив, що ворожі атаки минулося без постраждалих.

РЕКЛАМА:

Передісторія: