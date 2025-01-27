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Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 08:51
Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 27 січня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Деталі: За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників. 

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Фото з telegram Сергія Лисака

Пряма мова Лисака: "Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.

У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили". 

 
Фото з telegram Сергія Лисака

Деталі: По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства. 

 
Фото з telegram Сергія Лисака

Водночас голова ОВА підкреслив, що ворожі атаки минулося без постраждалих.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки безпілотників у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, зокрема технічний поверх, вікна і двері верхніх поверхів. Також ЗМІ писали, що вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.

Дніпропетровська областьДніпробезпілотники
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