Пошкоджена інфраструктура і багатоповерхівки – наслідки російської атаки у Дніпрі і області
Уночі 27 січня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Деталі: За словами очільника області, ввечері та вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили на Дніпропетровщині 13 безпілотників.
Пряма мова Лисака: "Утім, ворожа атака без наслідків не минулася. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура. Сталася пожежа. Понівечені й три приватні будинки та господарська споруда.
У Дніпрі побиті три багатоповерхівки. В одній з них сталося займання, яке рятувальники загасили".
Деталі: По Нікопольському району загарбники били з РСЗВ "Град" та важкої артилерії. За словами Лисака, окупанти поцілили по райцентру і Марганецькій громаді, внаслідок чого є руйнування на території промислового підприємства.
Водночас голова ОВА підкреслив, що ворожі атаки минулося без постраждалих.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки безпілотників у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка, зокрема технічний поверх, вікна і двері верхніх поверхів. Також ЗМІ писали, що вибухова хвиля та уламки пошкодили автомобілі.