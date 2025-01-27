Повреждена инфраструктура и многоэтажки – последствия российской атаки в Днепре и области
Ночью 27 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру, жилые многоэтажки, частные дома и промышленное предприятие.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Детали: По словам главы области, вечером и ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников.
Прямая речь Лысака: "Впрочем, вражеская атака без последствий не обошлась. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Повреждены три частных дома и хозяйственная постройка.
В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили".
Детали: По Никопольскому району захватчики били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. По словам Лысака, оккупанты попали по райцентру и Марганецкой общине, в результате чего есть разрушения на территории промышленного предприятия.
В то же время глава ОВА подчеркнул, что вражеские атаки обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки беспилотников в Днепре повреждена многоэтажка, в частности технический этаж, окна и двери верхних этажей. Также СМИ писали, что взрывная волна и обломки повредили автомобили.