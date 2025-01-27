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Повреждена инфраструктура и многоэтажки – последствия российской атаки в Днепре и области

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 08:51
Повреждена инфраструктура и многоэтажки – последствия российской атаки в Днепре и области
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 27 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру, жилые многоэтажки, частные дома и промышленное предприятие.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Детали: По словам главы области, вечером и ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили на Днепропетровщине 13 беспилотников. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА 

Прямая речь Лысака: "Впрочем, вражеская атака без последствий не обошлась. В Самаровском районе повреждена инфраструктура. Произошел пожар. Повреждены три частных дома и хозяйственная постройка.

В Днепре побиты три многоэтажки. В одной из них произошло возгорание, которое спасатели потушили". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА 

Детали: По Никопольскому району захватчики били из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. По словам Лысака, оккупанты попали по райцентру и Марганецкой общине, в результате чего есть разрушения на территории промышленного предприятия. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В то же время глава ОВА подчеркнул, что вражеские атаки обошлось без пострадавших.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки беспилотников в Днепре повреждена многоэтажка, в частности технический этаж, окна и двери верхних этажей. Также СМИ писали, что взрывная волна и обломки повредили автомобили.

Днепропетровская областьДнепрбеспилотники
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