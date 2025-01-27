Окупанти вранці вдарили по Нікополю: поранили 5 людей і пошкодили підприємство
Понеділок, 27 січня 2025, 10:53
П’ятеро людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Нікополю у Дніпропетровській області вранці 27 січня.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова очільника області: "Від ранку російська армія тероризує Нікополь. Внаслідок артобстрілу там постраждали п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані".
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Деталі: За словами Лисака, у місті внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно загасили, також пошкоджене промислове підприємство.
Передісторія:
- Уночі 27 січня російські окупанти атакували Дніпропетровську область – пошкодили інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, приватні будинки та промислове підприємство.