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Окупанти вранці вдарили по Нікополю: поранили 5 людей  і пошкодили підприємство

Ірина БалачукПонеділок, 27 січня 2025, 10:53
Окупанти вранці вдарили по Нікополю: поранили 5 людей  і пошкодили підприємство
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

П’ятеро людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Нікополю у Дніпропетровській області вранці 27 січня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Від ранку російська армія тероризує Нікополь. Внаслідок артобстрілу там постраждали п’ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані".

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Деталі: За словами Лисака, у місті внаслідок удару спалахнула пожежа, яку оперативно загасили, також пошкоджене промислове підприємство.

Передісторія:

НікопольДніпропетровська область
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