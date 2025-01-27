Оккупанты утром ударили по Никополю: ранили 5 человек и повредили предприятие

Пять человек получили ранения в результате российских ударов по Никополю в Днепропетровской области утром 27 января.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "С утра российская армия терроризирует Никополь. В результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет. Все госпитализированы".

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Детали: По словам Лысака, в городе в результате удара вспыхнул пожар, который оперативно потушили, также повреждено промышленное предприятие.

Предыстория: