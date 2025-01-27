Оккупанты утром ударили по Никополю: ранили 5 человек и повредили предприятие
Понедельник, 27 января 2025, 10:53
Пять человек получили ранения в результате российских ударов по Никополю в Днепропетровской области утром 27 января.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "С утра российская армия терроризирует Никополь. В результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет. Все госпитализированы".
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Детали: По словам Лысака, в городе в результате удара вспыхнул пожар, который оперативно потушили, также повреждено промышленное предприятие.
Предыстория:
- Ночью 27 января российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру, жилые многоэтажки, частные дома и промышленное предприятие.