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Оккупанты утром ударили по Никополю: ранили 5 человек и повредили предприятие

Ирина БалачукПонедельник, 27 января 2025, 10:53
Оккупанты утром ударили по Никополю: ранили 5 человек и повредили предприятие
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Пять человек получили ранения в результате российских ударов по Никополю в Днепропетровской области утром 27 января.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "С утра российская армия терроризирует Никополь. В результате артобстрела там пострадали пятеро мужчин. Им от 30 до 39 лет. Все госпитализированы".

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Детали: По словам Лысака, в городе в результате удара вспыхнул пожар, который оперативно потушили, также повреждено промышленное предприятие. 

Предыстория:

НикопольДнепропетровская область
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