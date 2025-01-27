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Буданов предупредил об угрозе для существования Украины, если не будет переговоров – источник

Роман Романюк, Евгений КизиловПонедельник, 27 января 2025, 13:18
Буданов предупредил об угрозе для существования Украины, если не будет переговоров – источник
Кирилл Буданов. фото УП

На закрытой встрече руководителей парламентский фракций и представителей военного командования глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отметил, что при отсутствии до лета серьезных переговоров об окончании войны могут запуститься опасные для Украины процессы.

Источник: статья УП "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине"

Детали: По данным "Украинской правды", недавно в парламенте состоялась закрытая встреча руководства ВР и фракций с представителями командования Сил обороны. Парламентарии хотели послушать о реальном положении дел в войне.

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Один из участников встречи на условиях анонимности поделился своими впечатлениями с журналистом УП.

Прямая речь: "Сначала много, запутанно, но очень интересно рассказывали представители Генштаба. Потом были разные доклады еще. Но больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины...

Все так переглянулись и замолчали. Видимо, надо, чтобы все получилось".

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Подробнее о темах, которые будут определяющими для Украины в новом политическом сезоне, читайте в материале на сайте "Украинской правды".

Обновлено: В Главном управлении разведки Украины отрицают, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

Будановвойна
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