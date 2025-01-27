В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины

В Главном управлении разведки Украины отрицают, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности".

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Детали: В ведомстве указали, что в вопросах защиты в войне отдельные политические деятели, "к сожалению, могут искажать (информацию – ред.) в своих интересах, используя для этого журналистов".

"Подчеркиваем - распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", - говорится в сообщении.

Предыстория:

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В статье "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине", которая вышла на Украинской правде в понедельник, говорилось о том, что на закрытой встрече руководителей парламентский фракций и представителей военного командования глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отметил, что при отсутствии до лета серьезных переговоров об окончании войны могут запуститься опасные для Украины процессы.

Об этом УП рассказал один из участников встречи на условиях анонимности: "...Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины...".

UPD: В Главном управлении разведки Украины после выхода материала отрицали, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.