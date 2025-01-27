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В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины

Александр ШумилинПонедельник, 27 января 2025, 15:21
В ГУР отрицают, что Буданов говорил об опасности для существования Украины
Фото: УП

В Главном управлении разведки Украины отрицают, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

Источник: сообщение ГУР

Дословно: "Главное управление разведки Министерства обороны Украины обращает внимание медиа и общественности, что распространенная в средствах массовой информации якобы цитата начальника ГУР МО Украины с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины не соответствует действительности".

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Детали: В ведомстве указали, что в вопросах защиты в войне отдельные политические деятели, "к сожалению, могут искажать (информацию – ред.) в своих интересах, используя для этого журналистов".

"Подчеркиваем - распространение любых сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах", - говорится в сообщении.

Предыстория:

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  • В статье "Трамп, война, выборы. Что будет определять новый политсезон в Украине", которая вышла на Украинской правде в понедельник, говорилось о том, что на закрытой встрече руководителей парламентский фракций и представителей военного командования глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов отметил, что при отсутствии до лета серьезных переговоров об окончании войны могут запуститься опасные для Украины процессы.
  • Об этом УП рассказал один из участников встречи на условиях анонимности: "...Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины...".

UPD: В Главном управлении разведки Украины после выхода материала отрицали, что их руководитель Кирилл Буданов на закрытой встрече в Верховной Раде говорил, что если до лета не будет "серьезных переговоров", то могут запуститься опасные процессы для существования Украины.

ГУРвойна
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