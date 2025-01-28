У Харкові – масштабна пожежа після ворожого прильоту

У ніч проти 28 січня в Харкові пролунав вибух, міський голова Ігор Терехов повідомив про приліт і пожежу в Новобаварському районі. Пізніше у ДСНС розповіли про деталі прильоту і підтвердили масштабну пожежу на 1500 м кв.

Джерело: Терехов у Telegram, "Суспільне Харків" з посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких

Пряма мова: "Маємо приліт у місті. Попередньо – Холодногірський район. На місці пожежа. Деталі уточнюються".

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Оновлено: Пізніше Терехов уточнив район прильоту, а також додав про масштабну пожежу в цьому районі.

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією – удар прийшовся по території цивільного підприємства у Новобаварському районі. На місці влучання масштабна пожежа. Працюють усі відповідні служби".

Деталі: Пізніше Гладких повідомив "Суспільному" деталі наслідків прильоту в Харкові.

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Пряма мова Гладких: "Пожежа площею близько 1500 кв. м спалахнула у Харкові після влучання російського безпілотника у ніч на 28 січня. Вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі".

"Ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо, це деревообробний цех. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням. До гасіння залучені більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради".

Деталі: Вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два авто, які були припарковані поруч. За попередніми даними, каже Гладких, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.

Пряма мова Гладких: "Є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес. Але це не працівники підприємства, тут нікого під час влучання не було. Це мешканці прилеглих територій".

Деталі: Станом на 03:30 рятувальники продовжували гасити пожежу на підприємстві.

фото: Суспільне

фото: Суспільне

Нагадаємо: Окупанти 25 січня вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, зафіксовано вже 4 прильоти, було відомо про 3 постраждалих.