В Харькове – масштабный пожар после вражеского прилета

В ночь на 28 января в Харькове прогремел взрыв, городской голова Игорь Терехов сообщил о прилете в и пожаре в Новобаварском районе. Позже в ГСЧС рассказали о деталях прилета и подтвердили масштабный пожар на 1500 м кв.

Источник: Терехов в Telegram, "Суспільне Харьков" со ссылкой на директора городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких

Прямая речь: "Есть прилет в городе. Предварительно – Холодногорский район. На месте пожар. Детали уточняются".

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Обновлено: Позже Терехов уточнил район прилета, а также добавил о масштабном пожаре в этом районе.

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации - удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы".

Детали: Позже Гладких сообщил "Суспільному" детали последствий прилета в Харькове.

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Прямая речь Гладких: "Пожар площадью около 1500 кв. м вспыхнул в Харькове после попадания российского беспилотника в ночь на 28 января. Огонь охватил производственные помещения в Новобаварском районе".

"Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал по территории гражданского предприятия. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением. К тушению привлечены более 12 подразделений ГСЧС, также техника Харьковского городского совета".

Детали: Огонь полностью охватил двухэтажный корпус. Повреждены также помещения соседних предприятий и по меньшей мере два авто, которые были припаркованы рядом. По предварительным данным, говорит Гладких, раненых в результате взрыва и пожара нет.

Прямая речь Гладких: "Есть информация о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс. Но это не работники предприятия, здесь никого во время попадания не было. Это жители прилегающих территорий".

Детали: По состоянию на 03:30 спасатели продолжали тушить пожар на предприятии.

фото: Суспільне

фото: Суспільне

Напомним: Оккупанты 25 января ударили беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова, зафиксировано уже 4 прилета, было известно о 3 пострадавших.