Зранку на Одещині ППО збила крилатий "Іскандер" ворога

На південному напрямку у вівторок Сили оборони знищили ворожу крилату ракету.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Зранку 28 січня протиповітряною обороною півдня України на Одещині збито крилату ракету, ймовірно "Іскандер-К".

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Що передувало: В ніч на 28 січня Росія атакувала сотнею ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 65 із них, 28 локаційно втрачені, два полетіли на територію Росії та Білорусі.