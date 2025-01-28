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Зранку на Одещині ППО збила крилатий "Іскандер" ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 28 січня 2025, 12:12
Зранку на Одещині ППО збила крилатий Іскандер ворога
робота ППО. ілюстративне фото Повітряних сил

На південному напрямку у вівторок Сили оборони знищили ворожу крилату ракету.

Джерело: повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Зранку 28 січня протиповітряною обороною півдня України на Одещині збито крилату ракету, ймовірно "Іскандер-К".

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Що передувало: В ніч на 28 січня Росія атакувала сотнею ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 65 із них,  28 локаційно втрачені, два полетіли на територію Росії та Білорусі.

ППОПовітряні сили ЗСУ
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