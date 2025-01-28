Зранку на Одещині ППО збила крилатий "Іскандер" ворога
Вівторок, 28 січня 2025, 12:12
На південному напрямку у вівторок Сили оборони знищили ворожу крилату ракету.
Джерело: повітряне командування "Південь"
Дослівно: "Зранку 28 січня протиповітряною обороною півдня України на Одещині збито крилату ракету, ймовірно "Іскандер-К".
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Що передувало: В ніч на 28 січня Росія атакувала сотнею ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 65 із них, 28 локаційно втрачені, два полетіли на територію Росії та Білорусі.