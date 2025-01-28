Утром в Одесской области ПВО сбила крылатый "Искандер" врага
Вторник, 28 января 2025, 12:12
На южном направлении во вторник Силы обороны уничтожили вражескую крылатую ракету.
Источник: воздушное командование "Південь"
Дословно: "Утром 28 января противовоздушной обороной юга Украины в Одесской области сбита крылатая ракета, вероятно "Искандер-К".
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Что предшествовало: В ночь на 28 января Россия атаковала сотней ударных беспилотников, противовоздушная оборона уничтожила 65 из них, 28 были локационно потеряны, два улетели на территорию России и Беларуси.