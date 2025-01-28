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В ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів: наслідки атаки ліквідовують у 7 областях

Валентина РоманенкоВівторок, 28 січня 2025, 09:59
В ніч на 28 січня Росія випустила 100 дронів: наслідки атаки ліквідовують у 7 областях
наслідки удару РФ по Одесі. фото прокуратури

В ніч на 28 січня Росія атакувала сотнею ударних безпілотників, протиповітряна оборона знищила 65 із них,  28 локаційно втрачені, за одним дроном ще полюють.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: З 20.00 27 січня противник атакував 100 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда – тимчасово окупований Крим.

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Станом на 09.30 підтверджено збиття 65-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Дослівно: "28 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник – у повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

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Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях".

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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