Росіяни з дрона атакували Антонівку: убили чоловіка і поранили жінку
Вранці 28 січня російські військові атакували безпілотником селище Антонівка у Херсонській області, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранення.
Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram
Пряма мова голови МВА: "Російські окупанти близько 11.30 з безпілотника атакували Антонівку. Внаслідок цього мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 57-річна жінка. Травми, несумісні з життям, отримав 49-річний чоловік".
Деталі: Мрочко додав, що жінку доставили до лікарні.
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Передісторія:
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Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
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Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.