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Росіяни з дрона атакували Антонівку: убили чоловіка і поранили жінку

Ірина БалачукВівторок, 28 січня 2025, 13:24
Росіяни з дрона атакували Антонівку: убили чоловіка і поранили жінку
Російський FPV-дрон в одному з сіл на Херсонщині. ФОТО НАДАНЕ УП МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ

Вранці 28 січня російські військові атакували безпілотником селище Антонівка у Херсонській області, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна дістала поранення.

Джерело: голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко у Telegram

Пряма мова голови МВА: "Російські окупанти близько 11.30 з безпілотника атакували Антонівку. Внаслідок цього мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримала 57-річна жінка. Травми, несумісні з життям, отримав 49-річний чоловік".

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Деталі: Мрочко додав, що жінку доставили до лікарні.

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